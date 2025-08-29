"النصائح الاخيرة".. جلسة بين ريبيرو ونجوم الاهلى قبل مواجهة بيراميدز

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 أغسطس 2025 05:16 مساءً - عقد الاسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى للنادى الأهلي جلسة مع لاعبيه قبل مواجهة بيراميدز طالبهم خلالها بتكثيف التواجد في منطقة جزاء الخصم لزيادة فرص التسجيل بعد ضياع الفرص فى مباراة غزل المحلة التى انتهت بالتعادل السلبى.

يستعد فريق الأهلي لمواجهة بيراميدز في التاسعة مساء غداً السبت على ستاد السلام فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

كما طالب ريبيرو لاعبيه بتفعيل تحركات الأطراف بشكل مستمر لخلق مساحات واختراق دفاع بيراميدز، وشدد المدرب الاسبانى على لاعبيه ضرورة انهاء أزمة التمركز الدفاعي التي ظهرت في المباريات السابقة

وأكد ريبيرو لنجوم الاهلى أنه لن يقبل سوى بتفعيل الأدوار الجماعية والاعتماد على التكتيك المنظم بدلاً من المهارات الفردية فقط.

وقد يلجأ ريبيرو إلى تدوير بعض الأسماء في التشكيل الأساسي للأهلى لمنح الأفضلية لعناصر أكثر جاهزية وحيوية. خاصة وأن الفريق يعاني من ضغط المباريات المستمر والإرهاق الذي قد يؤثر على أداء اللاعبين.

الأهلي وبيراميدز قدما بداية باهتة في الدوري هذا الموسم، وحصل الأهلي حامل اللقب على 5 نقاط من 3 جولات، حيث فاز على فاركو بنتيجة 4-1 بينما تعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2 وأيضًا تعادل مع غزل المحلة دون أهداف.

وحصد بيراميدز 5 نقاط من 4 جولات بعد أن فاز على الإسماعيلي بنتيجة 1-0 وتعادل مع وادي دجلة دون أهداف ومع المصري بنتيجة 2-2 كما خسر أمام مودرن سبورت بنتيجة 1-2.

ويبحث الأهلي عن مصالحة جماهيره بالفوز على بيراميدز، ويتطلع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأحمر لتحقيق النقاط الثلاث وتقديم أداء مميز أمام حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.