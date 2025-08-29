التعليم العالى تكشف موعد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بالدور الثانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 أغسطس 2025 01:28 مساءً - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث للعام الدراسي 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg

وذلك عقب استلام الطلاب لشهادات النجاح من مدارسهم، ويأتي ذلك استكمالًا لإجراءات تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

وتؤكد الوزارة على ضرورة الحفاظ على الرقم السري وعدم إفشائه، لضمان سرية البيانات وحماية الرغبات من التعديل.