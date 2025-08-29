ضبط مخزن بدون ترخيص لبيع المشروبات الكحولية مجهولة المصدر بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 أغسطس 2025 12:32 مساءً - فى إطار جهود مكافحة جرائم الغش التجارى.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية) بإدارة مخزن بدون ترخيص كائن بدائرة القسم لبيع المشروبات الكحولية مجهولة المصدر بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط مالكه وبداخله (كمية كبيرة من المشروبات الكحولية مجهولة المصدر – عدد من الملصقات المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية يتم تثبيتها على زجاجات الخمور للإيحاء بكونها واردة من خارج البلاد "مشتبه فى تزويرها") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.