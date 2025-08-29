نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في رابع حلقاتها النقاشية.. “الوطنية للصحافة” تناقش الخطة القومية لتطوير المحتوى الإعلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، أمس الخميس، رابع حلقاتها النقاشية حول خطة التطوير الإعلامي التي وجه بها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، في اجتماعه مع قيادات الهيئات الإعلامية.

وطالب المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، رؤساء تحرير البوابات الإلكترونية والصحف والمجلات الأسبوعية، بالإسهام الفعّال في خطة تطوير الخطاب الإعلامي الوطني، وإعداد مقترحات لخارطة طريق إعلامية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

ناقش المجتمعون ورقة الهيئة التي أعدتها لجنة تطوير المحتوى، وخبراء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

واستمعت اللجنة لمداخلات رؤساء تحرير البوابات الإلكترونية: محمد إبراهيم الدسوقي رئيس تحرير بوابة الأهرام، وأحمد سليمان رئيس تحرير بوابة الجمهورية، وأحمد إمبابي رئيس تحرير بوابة ومجلة روزاليوسف، وطه فرغلي رئيس تحرير مجلة وبوابة الهلال، ومحمد العزاوي رئيس تحرير البروجريه الناطقة بالفرنسية والبوابة الإلكترونية الفرنسية.

حضر الجلسة النقاشية: علاء ثابت وكيل الهيئة الوطنية، وسامح محروس عضو الهيئة، أدار النقاش حمدي رزق عضو الهيئة، واستمع الحضور لورقة أعدّها أحمد ناجي قمحه رئيس تحرير مجلتي الديمقراطية والسياسة الدولية، ومداخلات من أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير صحيفة روزاليوسف الأسبوعية، ووليد طوغان رئيس تحرير مجلة صباح الخير، وعبداللطيف حامد رئيس تحرير مجلة المصور، وسمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء.

وطرح الحضور تصوراتهم وأفكارهم، وناقشت اللجنة طروحات معمّقة من محمد فهمي رئيس تحرير الإيجيبشيان جازيت والإيجيبشيان ميل، وكذا مداخلات رئيس تحرير مجلة أكتوبر محمد أمين، ومحمد عبدالله رئيس تحرير مجلة الشباب أحمد هاشم رئيس تحرير مجلة آخر ساعة، كما ناقشت الارتقاء بمحتوى الصحافة المطبوعة، والنقلة النوعية للصحافة الإلكترونية، ودعم البوابات والمواقع الإلكترونية في المؤسسات القومية.

وأكدت الهيئة مواصلة حواراتها مساء الأحد، وتستضيف نخبة من كبار الصحفيين وشيوخ المهنة وخبراء الصحافة، في جلسة خاصة لصياغة خارطة تطوير المحتوي الإعلامي، تعقبها جلسات مع خبراء مركز الأهرام للدراسات، وعدد من خبراء الإعلام في الجامعات المصرية.