وزير الخارجية: مصر تعمل على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 أغسطس 2025 11:16 صباحاً - أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي ، أن مصر تعمل باستمرار من أجل خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ضوء ما تشهده المنطقة من أزمات كثيرة للغاية وفي قلبها القضية الفلسطينية.
وقال عبدالعاطي - في تصريحات خاصة لقناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إن مصر تعمل على تخفيف ما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بسبب الممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها إسرائيل من أعمال الإبادة الجماعية والمجاعة الممنهجة التي تنفذها على ارض الواقع في القطاع فضلا عن الاقتحامات اليومية للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية" .
وأضاف الوزير بدر عبد العاطي أن مباحثاته مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم، تناولت الدور الرئيسي الذي يقوم به البلدين لدفع الاتجاه نحو التوصل إلى صفقة تقود إلى وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، مؤكدا على استمرار الجهود المصرية والقطرية على مدار الساعة للتنسيق مع الجانب الأمريكي .
وأشار إلى أن المباحثات تناولت أيضا المستجدات في القضية الفلسطينية واستمرار الضغط على الجانب الإسرائيلي للقبول بالصفقة التي وافقت عليها حماس والمبنية في المقام الأول على مقترح المبعوث الأمريكي "ستيف ويتكوف ".
وقال الدكتور بدر عبد العاطي إن مباحثاته مع رئيس الوزراء القطري تناولت العديد من الملفات على رأسها السودان وليبيا وسوريا ولبنان، مشيرا إلى تطابق الرؤى حول الإدانة الكاملة لكل التجاوزات التي تقوم بها إسرائيل ضد وحدة وسلامة الأراضي السورية واللبنانية، كما يوجد تطابق في الرؤى حول الملف النووي الإيراني وأهمية التوصل إلى حل سياسي له .