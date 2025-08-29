حالة الطقس اليوم الجمعة .. ارتفاع في الرطوبة وشديد الحرارة على جنوب سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 أغسطس 2025 11:16 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى نشرتها أن اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025، سيشهد استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع أجواء مائلة للحرارة رطبة ليلًا وفى الصباح الباكر.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع تكوّن شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر (من الرابعة حتى الثامنة صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء. كما تظهر السحب المنخفضة صباحًا على شمال البلاد قد يتساقط منها أمطار خفيفة غير مؤثرة على بعض المناطق.

درجات الحرارة

القاهرة: العظمى 35 – الصغرى 24

العاصمة الإدارية: العظمى 36 – الصغرى 24

6 أكتوبر: العظمى 35 – الصغرى 24

بنها: العظمى 35 – الصغرى 24

دمنهور: العظمى 35 – الصغرى 23

وادى النطرون: العظمى 36 – الصغرى 23

شبين الكوم: العظمى 35 – الصغرى 24

طنطا: العظمى 35 – الصغرى 24

دمياط: العظمى 32 – الصغرى 22

بورسعيد: العظمى 32 – الصغرى 23

الإسماعيلية: العظمى 36 – الصغرى 24

الزقازيق: العظمى 35 – الصغرى 24

السويس: العظمى 35 – الصغرى 24

العريش: العظمى 33 – الصغرى 23

رفح: العظمى 33 – الصغرى 22

رأس سدر: العظمى 36 – الصغرى 24

نخل: العظمى 35 – الصغرى 20

سانت كاترين: العظمى 31 – الصغرى 19

الطور: العظمى 36 – الصغرى 25

طابا: العظمى 37 – الصغرى 25

شرم الشيخ: العظمى 38 – الصغرى 28

الغردقة: العظمى 38 – الصغرى 28

مرسى علم: العظمى 37 – الصغرى 30

الفيوم: العظمى 37 – الصغرى 23

بنى سويف: العظمى 37 – الصغرى 24

المنيا: العظمى 37 – الصغرى 24

أسيوط: العظمى 38 – الصغرى 24

سوهاج: العظمى 39 – الصغرى 25

قنا: العظمى 40 – الصغرى 26

الأقصر: العظمى 41 – الصغرى 26

أسوان: العظمى 42 – الصغرى 26

الوادى الجديد: العظمى 42 – الصغرى 27

أبو سمبل: العظمى 42 – الصغرى 29