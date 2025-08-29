نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بدء الفرز بجولة الاعادة في انتخابات الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بدء أعمال فرز وحصر الأصوات داخل اللجان الفرعية، وذلك عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساءً، بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي جرت في 5 محافظات هي: الغربية، بني سويف، الأقصر، الوادي الجديد، والإسماعيلية.

كثافات كبيرة أمام اللجان

وأوضح بنداري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة، أن العملية الانتخابية شهدت إقبالًا كثيفًا من الناخبين في العديد من الدوائر، حيث تم رصد زحام ملحوظ أمام عدد من اللجان، منها:

لجان في طنطا وزفتى والسنطة بمحافظة الغربية.

17 لجنة بالداخلة في الوادي الجديد.

17 لجنة بمركز القرنة في الأقصر.

لجنة بمركز ناصر في بني سويف.

وأشار إلى أن بعض اللجان واصلت استقبال الناخبين بعد التاسعة مساء، نظرًا لوجود أعداد كبيرة داخل الحرم الانتخابي، تنفيذًا لتعليمات الهيئة بتمكين آخر ناخب من الإدلاء بصوته.

شكاوى المرشحين

تلقت الهيئة شكاوى من مرشحين اثنين:

الأولى تتعلق بتعطيل أنصار أحد المرشحين عن التصويت، وتبين بعد الفحص عدم صحتها.

الثانية تضمنت مزاعم بتوجيه الناخبين للتصويت لمرشح منافس، وتبين أيضًا أنها غير صحيحة، حيث أكد القضاة المشرفون أن التصويت يتم بحرية كاملة.

تفاصيل أعداد الناخبين

بلغ إجمالي الناخبين المقيدين بجولة الإعادة 7،821،517 ناخبًا موزعين كالآتي:

الغربية: 3،631،916 ناخبًا.

بني سويف: 2،080،140 ناخبًا.

الأقصر: 915،863 ناخبًا.

الإسماعيلية: 999،248 ناخبًا.

الوادي الجديد: 194،350 ناخبًا.

تنافس على 5 مقاعد

وأشار بنداري إلى أن جولة الإعادة يتنافس فيها 10 مرشحين على 5 مقاعد، لافتًا إلى أن أعمال الحصر العددي بدأت بالفعل داخل اللجان الفرعية، على أن يتم إرسال النتائج إلى اللجان العامة لمراجعتها وإعداد محاضر الفرز.

