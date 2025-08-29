نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تزيل إشغالات شارع سليم المتفرع من فيصل الرئيسي وتفتح الطريق أمام حركة سير المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت المحافظة من خلال حي الهرم وبالتعاون مع شرطة المرافق من تنفيذ حملة إشغالات مكبرة بشارع سليم المتفرع من شارع فيصل، حيث تم فتح الشارع أمام حركة المواطنين وإيداع المضبوطات بمخازن الحي، وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة لرفع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية.

وشملت الحملة رفع إشغالات الباعة الجائلين المفترشين للطريق العام والتنبيه على أصحاب المحال العامة والتجارية بعدم تجاوز خط التنظيم والالتزام بعرض المنتجات داخل المحال إلى جانب رفع التربيزات والكراسي التابعة للمقاهي التي استغلت حرم الطريق مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

ومن جانبه أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة مستمرة في تكثيف حملاتها لرفع كافة أوجه الإشغال والتعديات على الطريق العام بما يضمن تحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري.

شهدت الأعمال متابعة طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وشرطة المرافق.

