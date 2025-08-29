حقيقة تعدي ضابط شرطة على سيدة بالغربية أثناء فض مشاجرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 أغسطس 2025 12:32 صباحاً -

بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بتعدى أحد الضباط بالغربية على شقيقته وإحداث إصابتها أثناء فضه لمشاجرة بينها وآخرين.

 بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لمركز شرطة السنطة بحدوث مشاجرة بين عدد من أقارب القائم على النشر بسبب خلافات بينهم حول الميراث، حيث إنتقل الضابط المشار إليه وبصحبته القوة الأمنية المرافقة له ، وتم السيطرة على الموقف، وحال قيام القوة الأمنية بإصطحاب أطراف المشاجرة ومن بينهم (شقيقة القائم على النشر) إختل توازنها وسقطت على الأرض مما أدى لإصابتها بكدمات وسحجات .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين فى حينه ودون تجاوز ، وتم العرض على النيابة العامة التى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.