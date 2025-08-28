وزير الخارجية: الجهود المصرية مستمرة لخفض التصعيد بشأن الملف النووى الإيرانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 أغسطس 2025 10:36 مساءً -

وأضاف عبد العاطي، في لقاء مع عبد المنعم إبراهيم مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاتصالات المصرية تشمل كذلك التواصل مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وأيضًا مع الجانب الإيراني، في إطار مساعٍ شاملة للحيلولة دون الانزلاق إلى مواجهة غير محسوبة العواقب، من أجل خفض التصعيد وترقية الحلول السياسية والدبلوماسية.

وأكد وزير الخارجية المصري أن الحل العسكري أثبت فشله ولم يحقق سوى المزيد من التصعيد والاحتقان في منطقة تموج بالصراعات والأزمات، مشددًا على أنّ الجهود المصرية مستمرة، ولن تتوقف إلا بعد تحقيق خفض ملموس في التصعيد، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.