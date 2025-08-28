وزير الخارجية: تجاهل مرفوض وغير مبرر من إسرائيل لصفقة التبادل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 أغسطس 2025 10:36 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، إن هناك تجاهل مرفوض غير مبرر من الجانب الإسرائيلى لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، موضحًا أن الصفقة التى جرى إنجازها ووافقت عليها حركة حماس، تنبنى أساسًا على مقترح المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف.

وأضاف عبد العاطى، فى لقاء مع عبد المنعم إبراهيم مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّه لا وجود لأى ذريعة حقيقية تبرر عدم تجاوب إسرائيل مع هذا الجهد الدولي.

وتابع، أن الاتصالات مستمرة مع الجانب الإسرائيلى والجانب الأمريكى، لإقناعهما بعدم وجود بديل عملى لوقف نزيف الدم الفلسطينى، وضمان الإفراج عن الرهائن، إلا من خلال التوصل لهذه الصفقة التى ستستمر 60 يوما يتم خلالها العمل على التوصل إلى صفقة شاملة تنهى هذه الحرب العدوانية وتؤسس لمرحلة ما بعد الحرب، وهى مرحلة "اليوم التالي".

وأوضح: "لدينا تصورات فى هذا الشأن وسوف نستمر فى ممارسة الضغوط مع كل الأطراف، بما فيها الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وروسيا الاتحادية والصين حتى يتم القبول بهذه الصفقة".