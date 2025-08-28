الوطنية للانتخابات: كثافات غير مسبوقة فى تصويت إعادة انتخابات مجلس الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 أغسطس 2025 10:36 مساءً - قال القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة قامت برصد كثافات عالية جدا أمام العديد من اللجان على مدار أمس واليوم، ومنها لجان بالغربية لجنتين فى طنطا و5 فى زفتى و8 فى السنطا، علاوة على 17 لجنة فى الداخلة بالوادى الجديد و17 لجنة فى القرنة بالأقصر ولجنة بمركز ناصر.

وأشار القاضى أحمد بندارى إلى أن الهيئة تلقت طلبات من رؤساء لجان فرعية بطاقات اقتراع جديدة بعد نفاد بطاقات الاقتراع فيها، نظرا لكثافة الناخبين وتم مد تلك اللجان ببطاقات أخرى.

وأضاف القاضى أحمد بندارى جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ والبالغ عددها 1367 لجنة فرعية على مستوى 5 محافظات، انتهت من أعمال التصويت، ولم يتبق سوى عدد قليل من اللجان المستمرة بعد التاسعة مساء، ومنها لجنة 49 فى القرنة بالأقصر و4 لجان فى بنى سويف.

وبدأت أعمال فرز الأصوات فى جميع اللجان بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية وإعلان الحصر العددي.

وأعلن القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، فى المؤتمر الصحفى، عن انتهاء التصويت فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بجولة الإعادة التى تمت فى محافظات الغربية وبنى يوسف والأقصر والوادى الجديد والإسماعيلية، مشيرا إلى استمرار التصويت فى بعض اللجان التى تشهد كثافات عالية من الناخبين حتى بعد الساعة التاسعة مساء.

South MED Pause 00:00 / 00:16 Mute Fullscreen Fullscreen Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Share Vidverto Player

وأكد القاضى أحمد بندارى، أن اليوم الثانى والأخير من التصويت فى جولة الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، شهد إقبالا كثيفا من الناخبين الذين اصطفوا أمام اللجان منذ التاسعة صباحا، فيما وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع القضاة المشرفين على الانتخابات بضرورة تمكين أخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى من التصويت حتى بعد الساعة التاسعة مساء، كما دفعت الهيئة الوطنية بعدد من الموظفين الاحتياطيين لمساعدة رؤساء اللجان الفرعية التى شهدت زحاما بتخفيف التكدس، ومد اللجان ببطاقات اقتراع جديدة نظرا لنفاذ بعضها.

وأشارت الهيئة إلى أنه عقب انتهاء التصويت بدأت عملية الفرز داخل اللجان الفرعية وارسال الحصر الخاص بها إلى اللجان العامة التى راجعت وقامت باعداد محاضر الفرز والحصر العددى للأصوات.

وتنافس فى جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ 10 مرشحين على 5 مقاعد، ويحق لنحو 7821517 ناخبا التصويت فى جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ موزعين كالتالي: إجمالى الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالغربية 3631916 ناخبا، وإجمالى الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات ببنى سويف 2080140 ناخبا، وإجمالى الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالأقصر 915863 ناخبا، وإجمالى الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالإسماعيلية 999248 ناخبا، وإجمالى الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالوادى الجديد 194350 ناخبا.