أحمد جودة - القاهرة - وزير العدل يتفقد المحاكم الجديدة: افتتاح محكمة أسرة البساتين ودار السلام أكتوبر المقبل

أجرى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، جولة تفقدية لمتابعة أعمال إنشاء مبنى محكمة أسرة البساتين ودار السلام، ورفع كفاءة مبنى محكمة أسرة المعادي وحلوان بوادي حوف، حيث اطمأن على سير الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

تكليف بإنهاء التشطيبات قبل منتصف سبتمبر

وجّه الوزير بسرعة إنجاز كافة التشطيبات والأعمال الإنشائية بمبنى محكمة الأسرة، استعدادًا لبدء انعقاد الجلسات مع بداية العام القضائي في أكتوبر 2025.

مكونات المباني الجديدة

استمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن مكونات المباني التي تضم أربعة طوابق (أرضي + 3 أدوار)، تشمل قاعات للجلسات، غرف مداولة، مقرات للنيابة العامة، مكتب أمامي، واستراحة للمحامين، مع مراعاة استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتسهيل الإجراءات.

تطوير بيئة العمل القضائي

أكد وزير العدل أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير وتحديث دور العدالة بما يواكب الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة، ويسهم في توفير بيئة عمل مناسبة تضمن تحقيق العدالة الناجزة للمواطنين.

نقل مقر محكمة الأسرة

أوضح البيان أنه سيتم نقل محكمة أسرة البساتين ودار السلام من مقرها الحالي بمبنى زنانيري إلى المبنى الجديد، لتبدأ العمل رسميًا اعتبارًا من أكتوبر 2025.