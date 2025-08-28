نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية للإنتخابات:جولة الإعادة شهدت كثافة من المواطنين دون شكوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم الانتهاء من عمليات فرز الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ في الخارج.

وأضاف «بنداري» مؤتمر صحفي حول جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، أن تم اغلاق اللجان الانتخابية في التاسعة مساء ما عدا لجنتين في الأقصر.



عمليات الاقتراع سارت بسهولة ويسر

وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عمليات الاقتراع سارت بسهولة ويسر من اليوم الأول في جولة الإعادة، مضيفا أنه من المتوقع أن تشهد اللجان غدا كثافات عالية.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلقى أي شكاوي بشأن المخالفات أو الخروج عن الضوابط خلال عملية التصويت في اليوم الأول من إعادة انتخابات مجلس الشيوخ.