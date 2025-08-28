وزير الخارجية: الجهود المصرية - القطرية الأهم فى حقن دماء شعب فلسطين البريء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 أغسطس 2025 07:32 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، إن الجهود المصرية- القطرية هى الجهود الأهم فيما يحدث بالمنطقة، وبخاصة، فيما يتعلق بحقن دماء الشعب الفلسطينى البريء وإنهاء المجاعة والتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار.

وأضاف "عبد العاطي"، فى لقاء مع أميرة قمر مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الرؤية المصرية القطرية واضحة، ووافقت عليها حماس، مشيرًا، إلى أنها تقوم على خطة المبعوث الأمريكى ويتكوف، مشددًا، أنه على إسرائيل القبول بهذه الخطة لأنه لا يوجد أى خطط أخرى.

وتابع: "كلنا نريد التسوية الشاملة، وإنهاء الحرب، ولكن لا بد من وجود شروط قابلة للتطبيق، أما تضعه إسرائيل وتطالب به، فهى شروط تعجيزية وغير واقعية ولا يمكن القبول بها".