وزير الخارجية : حزمة مشروعات مصرية قطرية ستعلن قريبا فى احتفالية لمسئولى البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 أغسطس 2025 07:32 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إنّه تحدث مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر بشكل واضح عن العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في أبريل الماضي من ضخ حزمة استثمارية بإجمالي 7.5 مليار دولار.

وأضاف "عبد العاطي"، في لقاء مع أميرة قمر مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "تم الاتفاق على مجموعة من المشروعات سيتم الإعلان عنها قريبا خلال عدة أسابيع من الآن في احتفالية كبرى بحضور كبار المسؤولين من البلدين".

وتابع: "تحدثنا -أيضا- عن التعاون في مجالات الصحة والتعليم والثقافة، وقطاعات مثل التطوير العقاري والسياحة والأمن الغذائي والطاقة الجديدة والمتجددة".

وأوضح، أن الجانب القطري ممتن للغاية من المناخ المرحب بالاستثمار الذي نجحت الحكومة المصرية في خلقه من خلال بنية تشريعية متقدمة والعديد من الإصلاحات الجذرية التي اتخذتها الحكومة المصرية، والشق السياسي من خلال استمرار التشاور بين البلدين الشقيقين حول عدد من الملفات في مقدمتها الملف الفلسطيني.