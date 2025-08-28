القاهرة الإخبارية: هيئة البث الإسرائيلية تعلن الهجوم على العاصمة اليمنية صنعاء استثنائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 أغسطس 2025 06:32 مساءً - ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ الهجوم على العاصمة اليمنية صنعاء استثنائي، والهدف من الهجوم على اليمن قادة الصف الأول في الحوثيين بمن فيهم رئيس الأركان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

أعلن إعلام إسرائيلي، أنّ الغارات على اليمن صدق عليها كاتس وزامير وقيادة الجيش وجرى إطلاع نتنياهو عليها عبر الخط الأحمر.

ذكرت مصادر إسرائيلية، أنّ الهجوم على اليمن استهدف عددا كبيرا من القيادات الحوثية أثناء عقدهم اجتماعا بصنعاء.

أكدت مصادر إسرائيلية، أنّ خطة الاغتيالات في اليمن تم التصديق عليها بداية الأسبوع الجاري.

الدفاع المدني اليمني في صنعاء: فرق الإسعاف تتوجه إلى المواقع التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية.

أعلن إعلام إسرائيلي، أنّ عددًا من القادة الحوثيين كانوا في موقع استهدفته الغارات الإسرائيلية.