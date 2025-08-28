غارات إسرائيلية عنيفة على العاصمة اليمنية صنعاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 أغسطس 2025 05:32 مساءً - أكدت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثى، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات عنيفة على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأعلن جيش دولة الاحتلال الإسرائيلي، أن الدفاعات الجوية اعترضت مسيرة أطلقت من اليمن، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.