غارات إسرائيلية عنيفة على العاصمة اليمنية صنعاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 أغسطس 2025 05:32 مساءً - أكدت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثى، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات عنيفة على العاصمة اليمنية صنعاء.
وأعلن جيش دولة الاحتلال الإسرائيلي، أن الدفاعات الجوية اعترضت مسيرة أطلقت من اليمن، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.
وأعلن ناطق عسكري إسرائيلي أمس أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخا باليستيا تم إطلاقه من اتجاه اليمن صوب القدس والضفة الغربية.
وأفاد سكان محليون بأن صافرات الإنذار قد سمعت إثر اكتشاف الصاروخ واعتراضه.
من جانبها، قالت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي إنه لم يتم تلقي أية إخطارات بوقوع خسائر مادية أو بشرية.