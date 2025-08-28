فرنسا وبريطانيا وألمانيا تعيد فرض العقوبات على إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 أغسطس 2025 05:32 مساءً - أعادت فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، حسبما ذكرت رويترز.

ويذكر أن دبلوماسيين أوروبيين قالا إن بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، ستبدأ عملية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في مجلس الأمن الدولي، الخميس.

واجتمعت الدول الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية مع إيران، الثلاثاء، في محاولة لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي، قبل أن تفقد قدرتها في منتصف أكتوبر على إعادة فرض العقوبات على طهران التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع قوى عالمية.

لكن المحادثات لم تسفر عن التزامات ملموسة كافية من إيران، وقال الدبلوماسيان إن الترويكا الأوروبية قررت تفعيل ما يسمى بآلية العودة السريعة للعقوبات على إيران؛ بسبب اتهامات لها بانتهاك اتفاق 2015 الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.

وأبلغ وزراء الترويكا الأوروبية، الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بقرارهم، وسينقلون رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من الخميس.