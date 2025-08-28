مراسل القاهرة الإخبارية: تحرك الفوج الثالث من قافلة "زاد العزة" المتجهة لغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 أغسطس 2025 05:32 مساءً - قال محمد عبيد، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن الفوج الثالث من قافلة "زاد العزة من مصر إلى غزة" دخل اليوم إلى القطاع عبر المعبر، محملًا بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي يشرف عليها الهلال الأحمر المصري، وأن القافلة تضم نحو 150 شاحنة محملة بالسلال الغذائية المتنوعة والاحتياجات الأساسية، وهو رقم يظل أقل بكثير من حجم ما يحتاجه أهالي غزة بشكل عاجل.

وأشار «عبيد» خلال مداخلة على الهواء مباشرة، إلى أن إدخال هذه المساعدات يتم وفق الأعداد التي يوافق عليها جيش الاحتلال، لافتًا إلى أن عملية إنزال الشاحنات ما زالت متواصلة في معبر كرم أبو سالم، وسط ترقب لعودة الشاحنات التي خرجت صباح اليوم، مع احتمالية رفض الاحتلال إدخال بعضها كما حدث مرارًا في الأيام الماضية.

وبيّن عبيد أن الاحتلال يواصل فرض قيود صارمة على دخول شاحنات الوقود، إذ لم يسمح سوى بدخول ثلاث شاحنات بالأمس بعد منعها لعدة أيام متتالية، فيما سُمح اليوم بدخول عشر شاحنات تحمل خيام الإيواء إلى القطاع، وأن هذه الموافقة قد تأتي في إطار سياسة ضغط يمارسها الاحتلال لدفع سكان شمال غزة للنزوح نحو الجنوب.

وأضاف المراسل أن أصوات إطلاق النار وقذائف الدبابات والمدفعية لا تزال تُسمع من المناطق الجنوبية للقطاع، وهي نفس المناطق التي تستهدفها المساعدات الإنسانية بشكل مباشر وينتظرها آلاف الفلسطينيين الذين يعانون أوضاعًا إنسانية صعبة.