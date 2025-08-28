نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعاون مصري–قطري في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات في المقال التالي

وقّعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بجمهورية مصر العربية والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر، وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المصرية–القطرية المشتركة المنعقدة بمدينة العلمين.

وشهد مراسم التوقيع كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، إلى جانب كبار المسؤولين من الجانبين.

محاور مذكرة التفاهم

تهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون بين الجانبين في نطاق التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يشمل:

تبادل الخبرات والتجارب : في مختلف الموضوعات ذات الصلة بالتأمينات والمعاشات، مع مراعاة التشريعات الوطنية لكل بلد.

: في مختلف الموضوعات ذات الصلة بالتأمينات والمعاشات، مع مراعاة التشريعات الوطنية لكل بلد. التقارير والدراسات : تبادل البيانات والتشريعات والبحوث ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب البرامج والدورات التدريبية.

: تبادل البيانات والتشريعات والبحوث ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب البرامج والدورات التدريبية. الاستشارات الفنية : في الجوانب القانونية والتأمينية والاستثمارية وإدارة المخاطر، ومتابعة التطورات الحديثة في هذا المجال.

: في الجوانب القانونية والتأمينية والاستثمارية وإدارة المخاطر، ومتابعة التطورات الحديثة في هذا المجال. زيارات وبرامج تبادل الكفاءات: تنظيم زيارات متبادلة للخبراء وإطلاق فعاليات مشتركة من مؤتمرات وورش عمل متخصصة.

خطوة نحو تعزيز الشراكة

يمثل توقيع هذه المذكرة خطوة جديدة في مسار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وقطر، ويفتح المجال أمام تطوير أنظمة التأمين الاجتماعي والمعاشات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويصب في مصلحة المواطنين في البلدين.

