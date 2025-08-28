نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثلاثاء.. "ثقافة مقاومة التهجير الصهيوني للشعب الفلسطيني" في ندوة بنقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة بعنوان "ثقافة مقاومة التهجير الصهيوني للشعب الفلسطيني"، وذلك يوم الثلاثاء 2 سبتمبر، 2025م، في تمام الساعة السادسة مساءً، بالقاعة المستديرة قاعة (أمين الرافعي)، بالدور الثالث في مقر النقابة، والدعوة عامة.

يتحدث في الندوة السفير عاطف سالم سيد الأهل، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وسفير مصر الأسبق في دولة الاحتلال، والدكتور عبدالعليم محمد مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، والدكتور لؤي محمود سعيد مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، ويدير الندوة الكاتب الصحفي أحمد رجب.