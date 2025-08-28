أيفون وشقة بمدينتى و140 ألف جنيه.. ممتلكات سوزى الأردنية بعد التحفظ على أموالها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 أغسطس 2025 03:40 مساءً - أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا عاجلًا يقضي بالتحفظ المؤقت على أموال التيك توكر مريم ايمن محمد الدسوقي الشهيرة ب"سوزى الأردنية" ووالدها ايمن محمد الدسوقي ووالدتها سحر يوسف عبد العظيم، ومنعهم من التصرف في ممتلكاتهم النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك بعد ثبوت حيازتهم لممتلكات ومضبوطات مثيرة للجدل.

ماذا عثرت السلطات بحوزته؟

* هاتف محمول ماركة ايفون 16 برو ماكس ذهبي اللون

* شقة 52 مدينتي دائرة قسم شرطه التجمع الاول القاهرة.

* مبلغ مالي ۱۳۹٦۸۲ جنيه علي محفظة اتصالات كاش بها

خلفية القرار

جاء القرار بعد رصد حساب المتهمة على منصة “تيك توك” والذي يحمل اسم “سوزى الاردنية”، حيث أظهر المحتوى مخالفات صريحة للعادات والقيم الأسرية المصرية، وفق ما أكدته التحريات الأمنية وتقارير الرصد الفني.

موقف المتهمة

التحريات والمعلومات اكدت صحه ما جاء بالتقرير الفني وان مستخدمة الحساب بعاليه قامت بإنشاء وادارة الحساب المشار اليه واستخدامه في نشر مقاطع فيديو تتضمن الفاظ و عبارات تخدش الحياء العام مما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة داخل الجمهورية المصرية وخارجها واساءه للدولة المصرية الامر الذي يمثل التعدي علي قيم وعادات المجتمع المصري وانتهاك عاداته وتقاليده وعليه تم استدعاء المتهمة فيما هو منسوب اليها اقرت بارتكاب الوقائع على النحو الوارد بالاوراق