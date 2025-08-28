"الوطنية للانتخابات" تعلن غلق اللجان فى إعادة انتخابات الشيوخ ساعة للراحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 أغسطس 2025 03:40 مساءً - أغلقت منذ قليل فى الثالثة ظهرًا، اللجان الفرعية فى المحافظات الخمسة التى تجرى بها جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ، ساعة للراحة، علي أن تستأنف في الرابعة ظهرًا استقبال الناخبين للإداء بأصواتهم فى اليوم الثاني والأخير من هذه الانتخابات داخل مصر والتى أجريت علي مدار أمس واليوم.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تسلم القضاة المشرفين على اللجان الفرعية فى المحافظات التى تجرى فيها جولة الإعادة كافة الأوراق الانتخابية وبطاقات الاقتراع وتوجهوا منذ الصباح الباكر إلى لجانهم حيث انتظم العمل باغلب اللجان دون وجود أى معوقات

ويجرى التصويت فى انتخابات الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء على أن يتم غلق اللجان من الساعة الثالثة وحتي الرابعة طهرًا للراحة.



وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات فى 12 أغسطس الجارى قرارها بإجراء الجولة الثانية والإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتى يتنافس فيها 10 مرشحين على 5 مقاعد مخصصة لخمس دوائر بالنظام الفردى فى محافظات الغربية وبنى سويف والأقصر والإسماعيلية والوادى الجديد.

ويحق لنحو 7821517 مليون ناخب التصويت فى جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ موزعين كالتالي: إجمالى الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالغربية 3631916 مليون ناخب، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات ببنى سويف 2080140 مليون ناخب، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالأقصر 915863 ألف ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالإسماعيلية 999248 ألف ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالوادى الجديد 194350 ألف ناخبا، وتتم عملية التصويت داخل 1357 مقر انتخابي داخل المحافظات الخمسة.