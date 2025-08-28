وزير الخارجية: نتوقع تدفق مزيد من الاستثمارات القطرية بقطاعات حيوية بمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 أغسطس 2025 03:40 مساءً - قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إنه من المتوقع تدفق المزيد من الاستثمارات القطرية في إطار الحزمة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر بالقطاعات ذات الأولوية.

وأشار وأضاف وزير الخارجية والهجرة، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانى، إلى أن أبرز هذه القطاعات تشمل الزراعة، الأمن الغذائي، التطوير العقاري، السياحة والفندقة، النقل واللوجستيات، توطين الصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها.