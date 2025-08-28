الغربية تواصل التصويت في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ.. مراسل إكسترا نيوز يكشف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 أغسطس 2025 03:40 مساءً -

قال كريم صبري، مراسل «إكسترا نيوز » من محافظة الغربية، إن اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 يشهد استمرار توافد الناخبين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى أن العملية التصويتية تسير بانضباط في مختلف مراكز المحافظة.

وأوضح «صبري» أن الغربية تضم كتلة تصويتية كبيرة تتجاوز 3 ملايين ناخب لهم حق المشاركة في الانتخابات، موزعين على أكثر من 654 لجنة فرعية، إضافة إلى 15 لجنة عامة تغطي مختلف القرى والمراكز. وأضاف أن اللجان فتحت أبوابها منذ الصباح وسط إجراءات تنظيمية مشددة لتيسير دخول الناخبين.

وأكد صبري أن الأجهزة الأمنية كثفت من جهودها لتأمين محيط اللجان الانتخابية وضمان سير العملية دون معوقات، فيما قدمت مؤسسات المجتمع المدني الدعم لكبار السن وذوي القدرات الخاصة من خلال توفير وسائل مساعدة مثل الكراسي المتحركة.

وأشار إلى أن المنافسة تقتصر في محافظة الغربية على مقعد واحد يتنافس عليه مرشحان من حزبين مختلفين، موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن النتائج النهائية للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ في الرابع من سبتمبر المقبل.