أحمد جودة - القاهرة - “إسلام بلا أحزاب” لـ رجاء النقاش.. عودة كتاب ماسبيرو بعد انقطاع 14 عامًا

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، عودة كتاب مجلة الإذاعة والتليفزيون بعد توقف دام 14 عامًا.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن سلسلة "كتاب ماسبيرو" ستكون امتدادًا لما سبق من إصدارات، ليصبح الكتاب القادم رقم 90 في سلسلة كتب مجلة الإذاعة والتليفزيون.

وأضافت أن العودة بكتاب النقاش، يأتي استجابةً لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تعزيز الوسطية وتجديد الخطاب الديني.

وينشر كتاب ماسبيرو هذا العمل المهم “إسلام بلا أحزاب” للكاتب الكبير رجاء النقاش للمرة الأولى.

ويتضمّن الكتاب نقدًا جذريًا لأطروحات التطرف الديني، وترسيخ قيم العلم والاعتدال.

يذكر أن أول كتاب في هذه السلسلة قد صدر عام 1972 للشاعر فاروق شوشة بعنوان “لغتنا الجميلة”، وصدر الكتاب الأخير في يناير عام 2011 بعنوان “رياض السنباطي” لمحمد أبو شادي.

وقد شهدت السلسلة صدور مؤلفات لكبار الكتاب من بينهم صلاح عبدالصبور، وحسين فوزي، وجمال الغيطاني. ومحمود عوض، ومحسن محمد، وسامح كريم، وسكينة فؤاد.

وفي عام 1976 نشرت السلسلة كتاب عودة الروح" للكاتب الكبير توفيق الحكيم.

وكانت رواية “المرايا” للأديب العالمي نجيب محفوظ، قد نشرتها مجلة الإذاعة والتليفزيون في حلقات قبل أن تصدر في كتاب.