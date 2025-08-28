نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة التدريب المصرى الأمريكى المشترك " النجم الساطع - 2025 " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - " شهدت الأيام الماضية وصول معظم القوات عبر منافذ الوصول المختلفة تمهيدًا لبدء فعاليات التدريب فى إطار الإستعدادات النهائية لبدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك " النجم الساطع - 2025

وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية والجاهزية لإنطلاق فعاليات التدريب تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وإستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الجولة التفقدية إلى شرح مفصل لكافة الإجراءات التى عكست الإستعداد والتخطيط الراقى لإستضافة هذا التدريب الضخم الذى يعد واحدًا من أكبر التدريبات العسكرية المشتركة على مستوى العالم، كما قام بالمرور على عدد من الأنشطة التدريبية التخصصية التمهيدية التى تسبق البدء الفعلى لأنشطة التدريب معربًا عن تقديره وترحيبه بالقوات المشاركة.

وأثنى الفريق / أحمد خليفة على أداء القائمين على التدريب لتكون هذه النسخة من التدريب نسخة متميزة على كافة المستويات، كما أوصى بمضاعفة الجهود وتعظيم الإستفادة من كافة القدرات والإمكانيات لتحقيق الهدف المنشود من التدريب وظهوره بالمظهر المشرف بما يتماشى مع مكانة القوات المسلحة المصرية التى تنال ثقة وإحترام نظائرها على الصعيدين الإقليمى والدولى حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.