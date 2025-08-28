نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتفاق مصري لبناني على عقد اللجنة العليا المشتركة نوفمبر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور نواف سلام، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

وتناولت المباحثات عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحضور وزراء الخارجية والثقافة والبترول من الجانبين، إلى جانب سفيري البلدين بالقاهرة وبيروت.

جلسة مباحثات مصرية لبنانية

ناقش الوزراء من الجانبين المصري واللبناني فرص التعاون المشترك، حيث أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، استعداد مصر لدعم لبنان بخبراتها في قطاع الاستكشافات البترولية.

كما أشاد وزير الطاقة والمياه اللبناني جو صدى بهذا التوجه، مرحبًا بزيارة وزير البترول المصري إلى بيروت قريبًا.

في السياق ذاته، بحث الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، مع نظيره اللبناني غسان سلامة، تعزيز التعاون الثقافي ومكافحة تهريب الآثار.

واتفق الجانبان المصري واللبناني على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال شهر نوفمبر المقبل، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي تطلعه لزيارة لبنان قريبًا، مشيرًا إلى أن مصر ولبنان يرتبطان بإطار تعاهدي يضم أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم تغطي مختلف مجالات التعاون.