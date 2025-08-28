نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة مباحثات موسعة بين رئيسي وزراء مصر ولبنان بالعلمين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور نواف سلام، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

وتناولت المباحثات عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحضور وزراء الخارجية والثقافة والبترول من الجانبين، إلى جانب سفيري البلدين بالقاهرة وبيروت.

مصر تدعم وحدة لبنان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة المباحثات مع نظيره اللبناني، أن مصر ـ قيادة وحكومة وشعبًا ـ تدعم وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية ومؤسسات الدولة.

وشدد مدبولي على الموقف المصري الثابت برفض أي انتهاكات إسرائيلية لسيادة لبنان، مؤكدًا ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب، وداعيًا المجتمع الدولي لدعم جهود إعادة الإعمار.

رئيس وزراء لبنان: حريصون على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع مصر



أعرب الدكتور نواف سلام، رئيس وزراء لبنان، عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية استمرار تبادل الزيارات والتنسيق المشترك بين البلدين.

وشدد سلام على أن العلاقات الاقتصادية يجب أن ترتقي لمستوى العلاقات السياسية الوثيقة التي تربط القاهرة وبيروت، مثمنًا الدور المصري في دعم الاستقرار بالمنطقة وجهود الوساطة في غزة.