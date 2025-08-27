أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: خطة شاملة لإدارة وتشغيل المطارات المصرية بمعايير عالمية لجذب المزيد من الحركة السياحية والاستثمارية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن الحكومة وضعت خطة استراتيجية متكاملة لإدارة وتشغيل المطارات المصرية خلال الفترة المقبلة، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

التوسع في الشراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة

وأوضح مدبولي أن الخطة ترتكز على التوسع في الشراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل المطارات، وتطبيق أحدث نظم الإدارة والرقمنة، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمسافرين وزيادة القدرة الاستيعابية للمطارات.

جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطة زيادة معدلات الحركة الجوية والسياحية، وتحويل المطارات المصرية إلى مراكز إقليمية محورية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة.

وشدد مدبولي على أن تطوير وإدارة المطارات يأتي ضمن رؤية الدولة الأشمل للنهوض بقطاع الطيران المدني كأحد أعمدة الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن الحكومة تتابع التنفيذ بخطوات متسارعة لضمان تحقيق النتائج المرجوة في أقرب وقت.