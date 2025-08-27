نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري بذكرى المولد النبوي الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنّأ المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد ولبلدنا العزيز الأمن والأمان ولشعبها الكريم المزيد من التقدم والرخاء.

كما تقدّم محافظ الجيزة بتهنئة مماثلة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ووزير الأوقاف، وفضيلة مفتي الجمهورية وكافة الوزراء، وأبناء محافظة الجيزة وجموع الشعب المصري بهذه المناسبة المباركة.

جاء ذلك في مستهل اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والذي رحّب خلاله المحافظ بالدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة بمناسبة توليه مهام عمله متمنيًا له دوام التوفيق في أداء رسالته.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد والتجهيزات الخاصة بمعارض "أهلًا مدارس"، المقرر إقامتها بمختلف أحياء ومراكز المحافظة لضمان استفادة جميع المواطنين من خدماتها وتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة.

كما شدّد المحافظ على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لإقامة شوادر ومعارض بيع حلوى المولد النبوي والتصدي لحالات التعدي على الشوارع وإشغال الطرق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة تحرص على تهيئة الأجواء الملائمة للمواطنين في مثل هذه المناسبات الدينية، بما يليق بعظمة ذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية في حالة تأهب كامل لتكثيف الرقابة وضمان توفير السلع والمنتجات للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.