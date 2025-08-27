نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- جلسة مباحثات موسعة لرئيس الوزراء مع نظيره اللبناني حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المقال التالي

سلام يؤكد أهمية التنسيق المشترك واستمرار تبادل الزيارات بين الجانبين فضلًا عن أهمية دعم العلاقات الاقتصادية لكي ترتقي لمستوى العلاقات السياسية الوثيقة بين البلدين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة مساء اليوم، مع الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والوفد المرافق له بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وحضر المباحثات من الجانب المصري الدكتور/ بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير/ علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان.

ومن الجانب اللبناني حضر كل من الدكتور/ غسان سلامة، وزير الثقافة، والسيد/ جو صدى، وزير الطاقة والمياه، والسفير/ علي الحلبي، سفير لبنان في مصر.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء، بالترحيب برئيس وزراء لبنان في زيارته الأولى لمصر منذ توليه رئاسة الحكومة اللبنانية، معبرا له عن تطلعه لأن تشكل هذه الزيارة فاتحة لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وتكثيف التعاون والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا في الوقت نفسه حرص الحكومة المصرية على توطيد علاقات التعاون الاقتصادي مع لبنان في مختلف المجالات.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب اللبناني على جميع المستويات، ولا سيما في ظل حالة الزخم التي تشهدها المشاورات والتنسيق السياسي بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة على المستوى الرئاسي والوزاري، وهو ما يحضنا على التطلع لاستمرار هذا النسق المتنامي للعلاقات بين البلدين، واستمرار التشاور فيما يخص العلاقات الثنائية والموضوعات الإقليمية، وكذلك العمل على تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يتناسب مع التاريخ العريق والأواصر الممتدة بين البلدين. وفي ضوء ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى توجيه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كل صور الدعم لدولة لبنان الشقيقة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية ـ قيادة وحكومة وشعبا ــ على وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، وكذلك دعم مؤسسات الدولة اللبنانية.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي موقف مصر الثابت والداعم لسيادة لبنان، وضمان استقراره، فضلًا عن موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية في مواجهة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي تم التوصل إليه في نوفمبر ۲۰۲٤، مشددًا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان، ومؤكدًا رفض الممارسات الإسرائيلية التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وللقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، ومعربا عن تطلعه لتحسن الأوضاع في لبنان الشقيقة خلال الفترة المقبلة.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مصر تواصل دعوة المجتمع الدولي لأهمية دعم جهود إعادة الإعمار، ولا سيما في الجنوب، وما يشمله من بدء عجلة إعادة الإعمار ومشروعات بناء القدرات المدنية، مشيرا في هذا السياق إلى أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لملف إعادة الإعمار، واستعدادها للمشاركة في هذا المجال من خلال الشركات المصرية.

وخلال حديثه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لانعقاد فعاليات اللجنة العليا المشتركة خلال العام الحالي على مستوى رئيسي وزراء البلدين، وفي ضوء ذلك لفت إلى أن الإطار التعاهدي بين البلدين كبير ومتنوع، ويضم أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم تغطي جميع المجالات القطاعية والتنظيمية، ولذا فيجب خلال المرحلة الحالية العمل على تفعيل هذه الاتفاقيات؛ حتى يتسنى للجانبين إحداث نقلة نوعية في علاقاتهما المشتركة.

من جانبه، أكد الدكتور نواف سلام عمق العلاقات المصرية اللبنانية، معبرا عن تطلعه لإحداث مزيد من تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات والقطاعات خلال الفترة المقبلة، ومشيدًا بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية في المنطقة، ولا سيما جهودها ووساطتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور نواف سلام، رؤيته لمختلف الأوضاع في المنطقة وما تشهده من تحديات، معربا عن تطلعه لأن تتحسن تلك الأوضاع في المدى القريب.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان، أكد رئيس الوزراء اللبناني تأييده لما ذكره الدكتور مصطفى مدبولي حول أهمية عقد اللجنة المصرية اللبنانية العليا المشتركة في أقرب فرصة ممكنة، كما أكد الدكتور نواف سلام أهمية التنسيق المشترك واستمرار تبادل الزيارات بين الجانبين، فضلًا عن أهمية دعم العلاقات الاقتصادية لكي ترتقي لمستوى العلاقات السياسية الوثيقة بين البلدين.

وخلال جلسة المباحثات، أشاد الوزير غسان سلامة بما شهدته مصر من تطور في مجال إنشاء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مُعربًا عن تطلعه للتعاون مع مصر في مجال مكافحة تهريب الآثار ودعم التعاون الثقافي بين الجانبين بصفة عامة.

فيما أشار الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم لبنان الشقيق في كافة الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية، وكذا الدفاع عن المواقف اللبنانية في المحافل الدولية، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية.

كما أكد الدكتور بدر عبدالعاطي دعم مصر للحكومة اللبنانية في كافة الخطوات التي تقوم بها، بما يُسهم في تحقيق الاستقرار في لبنان الشقيق.

كما شدد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج على دعم مصر لجهود بسط سيطرة لبنان على جميع أراضيه وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.

وخلال جلسة المباحثات، أشار المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى إمكانية التعاون في نقل الخبرات في مجال تسويق الفرص الاستثمارية بقطاع الاستكشافات البترولية، والتنسيق مع الشركات الدولية العاملة في مصر أو الشركات المصرية العاملة في قطاع البترول لدعم لبنان في مجال الاستكشافات البترولية، مشيرًا إلى عزمه زيارة لبنان خلال الفترة المقبلة لدعم التعاون الثنائي في قطاع البترول.

وخلال المباحثات، أكد السيد/ جو صدى، وزير الطاقة والمياه اللبناني، تطلعه لاستقبال وزير البترول المصري في لبنان؛ لمناقشة العديد من الملفات المشتركة بين البلدين، ودعم أواصر التعاون في المجالات المشتركة. بدوره، أكد الدكتور/ أحمد هنو، وزير الثقافة، تطلع مصر للتعاون مع لبنان في المجال الثقافي، مؤكدا أنه توجد علاقات وثيقة ووحدة حقيقية بين الشعبين الشقيقين في مصر ولبنان.

وخلال اللقاء، اتفق الجانبان على عقد اللجنة المشتركة في أوائل شهر نوفمبر المقبل بصورة متزامنة مع افتتاح المتحف المصري الكبير فيما أكد الدكتور/ مصطفى مدبولي تطلعه لزيارة لبنان في أقرب فرصة ممكنة.