"مدبولي: إعداد خارطة طريق شاملة للإعلام المصري خلال 3 أشهر برؤية تمويلية وتنفيذية واضحة"

أحمد جودة - القاهرة - استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بالإشارة إلى زيارته الأخيرة لليابان ممثلًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في قمة التعاون الياباني الأفريقي "تيكاد 9"، مؤكدًا أهمية القمة وما حملته من فرص استثمارية وتعاون في التعليم والصناعة والطاقة المتجددة.

زخم سياسي ودبلوماسي مصري

أكد رئيس الوزراء أن الفترة الحالية تشهد نشاطًا مكثفًا على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، خاصة فيما يتعلق بقضية غزة، مشيرًا إلى اللقاءات المهمة للرئيس السيسي مع قادة السعودية والإمارات وفلسطين ولبنان، وما نتج عنها من توافقات لتعزيز الاستثمارات المشتركة ودعم القضايا العربية.

رؤية اقتصادية جديدة حتى 2030

أعلن مدبولي أن الحكومة تعمل على الانتهاء من إعداد تصور واضح لرؤية الدولة المصرية في مختلف أوجه التنمية والاقتصاد حتى عام 2030، موضحًا أنه سيتم طرح المسودة الأولى للرؤية بداية سبتمبر المقبل للحوار المجتمعي لمدة شهرين، على أن تُستكمل بشكل نهائي قبل نهاية 2025.

يوليو يسجل أعلى موارد دولارية

أكد رئيس الوزراء أن شهر يوليو الماضي شهد أعلى مستوى للموارد الدولارية في تاريخ مصر، بلغت نحو 8.5 مليار دولار، بعيدة عن الأموال الساخنة، وجاءت من قطاعات مستدامة مثل الصادرات، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج التي حققت قفزة تاريخية تجاوزت 3.6 مليار دولار في شهر واحد.

وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي بلغ 49 مليار دولار، وانخفض التضخم إلى 13.1%، كما تراجع العجز التجاري بنسبة 25% ليصل إلى 11 مليار دولار خلال خمسة أشهر فقط.

تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية

تطرق مدبولي إلى نتائج زيارة الرئيس السيسي للسعودية، مؤكدًا توافق الجانبين على الإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وتعميق التعاون الصناعي. كما أشاد بزيارة الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، التي عكست قوة ومتانة العلاقات الثنائية.

وأشار كذلك إلى المباحثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني ورئيس وزراء لبنان لدعم إعادة الإعمار في غزة والجنوب اللبناني.

ملف الإعلام وخارطة الطريق الجديدة

كشف رئيس الوزراء عن متابعة تكليفات الرئيس السيسي للمجالس والهيئات الإعلامية بإعداد خارطة طريق للإعلام المصري خلال 3 أشهر، مع التوسع في إشراك الخبراء والمتخصصين وربطها بخطة تمويل واضحة.

المنصة الإلكترونية لقانون الإيجارات

أوضح مدبولي أن مجلس الوزراء وافق على قرار تفعيل المادة 8 من تعديلات قانون الإيجارات القديم، بإطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المستحقين وفق معايير الدخل والحالة الاجتماعية والعمر، مع إتاحة التظلمات والشفافية في تحديد الأولويات.

الذكاء الاصطناعي في التعليم الثانوي

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى إدراج مادة الذكاء الاصطناعي في مناهج الصف الأول الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل، بالتعاون مع منصة تعليمية يابانية كبرى، موضحًا أن المادة ستكون للتأهيل المعرفي دون احتسابها في المجموع، تمهيدًا لتأهيل الطلاب لمهارات المستقبل.