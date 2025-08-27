الهيئة الوطنية للانتخابات: استمرار التصويت بالقرنة وأسنا بالأقصر بعد التاسعة مساءً

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 أغسطس 2025 09:34 مساءً - قال القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع اللجان الفرعية البالغ عددها 1376 لجنة فتحت فى مواعيدها عدا عدد قليل من اللجان ومنها اللجنة رقم 299 فى قطور الغربية فى والتى فتحت فى الساعة 10.15 صباحا، نظرا لعدم وصول القاضى إلى مقر اللجنة بسبب قيامه بالسير فى مسارات خاطئة، واللجنة رقم 367 بالفشن ببنى سويف والتى فتحت الساعة 10.05 صباحا بسبب عطل سيارة القاضى، واللجنة 75 بالتل الكبير فى الإسماعيلية فتحت فى الساعة 9.32 صباحا، واللجنة 52 بالقرنة بالأقصر الساعة 9.15 صباحا بسبب إصلاحات الطرق.

وأكد القاضى بندارى، أن كل اللجان الفرعية شهدت كثافات عالية من قبل الناخبين خاصة فى المناطق مسقط رأس المرشحين الذين تمكنوا من حشد الناخبين، وتمثلت شكاوى القضاة فى نفاد بطاقات الاقتراع فى بعض اللجان وتم مدها ببطاقات جديدة.

وأشار مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن جميع اللجان غلقت فى الساعة التاسعة مساء عدا لجنتي 69 بالقرنة و129 باسناء بمحافظة الأقصر نظرا لاستمرار التصويت ووجود كثافات فى الناخبين.

وعقد القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمر صحفيا بمقر الهيئة، لاطلاع الرأي العام على أخر مستجدات التصويت في اليوم الأول من جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ والتي تتم داخل 1367 مقر انتخابي بالمحافظات الخمسة التي تشهد الإعادة وهى الغربية وبنى يوسف والأقصر والوادي الجديد والإسماعيلية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة لم ترصد أى معوقات أو مخالفات خلال اليوم الأول من التصويت في جولة الإعادة.

وبحلول الساعة التاسعة مساء سيتم غلق مقار اللجان الفرعية بعد بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة، وغلق فتحة الصناديق المستخدمة بالقفل البلاستيكى وإثبات رقمه فى محضر إجراءات اللجنة، وحفظ باقى الأوراق والمستندات بالوسيلة التى يراها رئيس اللجنة، وإثبات هذه الإجراءات فى المحضر المعد لذلك، لحين إعادة فتح اللجان غدا في اليوم الثانى والأخير من التصويت.

ويتنافس في الاعادة 10 مرشحين على 5 مقاعد، على أن تعلن النتيجة النهائية يوم 4 سبتمبر.

ويحق لنحو 7821517 مليون ناخب التصويت فى جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ موزعين كالتالي: إجمالى الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالغربية 3631916 مليون ناخب، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات ببنى سويف 2080140 مليون ناخب، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالأقصر 915863 ألف ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالإسماعيلية 999248 ألف ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالوادى الجديد 194350 ألف ناخبا.