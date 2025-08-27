نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الوطنية للصحافة" تناقش الخطة القومية لتطوير المحتوى الإعلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، مواصلة اجتماعاتها المكثفة لصياغة خطة تطوير الخطاب الإعلامي الوطني، وإعداد خارطة طريق إعلامية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

وعقدت الهيئة ثالث اجتماعاتها مع نخبة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية، ورؤساء تحرير الإصدارات الرئيسية، وناقش المجتمعون ورقة الهيئة التي أعدتها لجنة تطوير المحتوى، وخبراء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

ترأّس الجلسة المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، وحضرها علاء ثابت وكيل الهيئة، وأدارها حمدي رزق عضو الهيئة.

واستمعت اللجنة لمداخلات من الدكتور فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام، وإسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والدكتور أيمن عبدالوهاب مدير مركز الأهرام للدراسات.

كما ناقشت اللجنة، أفكار رؤساء تحرير: الأهرام ماجد منير، والأخبار الدكتور أسامة السعيد، والجمهورية أحمد أيوب، وأخبار اليوم محمود بسيوني، والأهرام العربي جمال الكشكي، والأهرام ويكلي عزت إبراهيم، والأهرام إبدو نيفين كامل.

وناقش المجتمعون الارتقاء بمحتوي الصحافة المطبوعة، والنقلة النوعية للصحافة الإلكترونية، ودعم البوابات والمواقع الإلكترونية في المؤسسات القومية.

وتواصل الهيئة حواراتها يوم الخميس مع رؤساء تحرير البوابات الصحفية، والجرائد والمجلات القومية، وصحيفتي الإجيبشيان جازيت، والبروجريه إجبسيان (من الصحف الناطقة باللغات الأجنبية)؛ حيث تستضيف الهيئة عدد من كبار الصحفيين، وشيوخ المهنة، وخبراء الصحافة مساء الأحد في جلسة خاصة لصياغة خارطة تطوير المحتوى الإعلامي، تعقبها جلسات مع خبراء مركز الأهرام للدراسات، وعدد من خبراء الإعلام في الجامعات المصرية.