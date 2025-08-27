رئيس الوزراء: تدريس مادة الذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي اعتبارًا من العام المقبل

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: تدريس مادة الذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي اعتباراً من العام المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن إدراج مادة الذكاء الاصطناعي بشكل رسمي ضمن مناهج الصف الأول الثانوي اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التعليم بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في مختلف القطاعات، ومن الضروري إعداد جيل قادر على مواكبة هذه التغيرات.

وأشار مدبولي إلى أن إدراج هذه المادة يستهدف تأهيل الطلاب منذ المراحل الأولى على التفكير الرقمي والإبداعي، وتنمية قدراتهم في مجالات البرمجة والابتكار، بما يسهم في خلق كوادر مصرية متميزة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأكد أن الدولة مستمرة في الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا باعتبارهما أساس بناء الإنسان المصري، مشددًا على أن المناهج الجديدة ستُصمم وفق أحدث المعايير العالمية، وبالتعاون مع خبراء وشركاء دوليين في مجال الذكاء الاصطناعي.