مجلس الوزراء: ترخيص سيارات "الميني فان" 7 راكب بالمدن الجديدة

أحمد جودة - القاهرة - تطوير شامل لمنظومة النقل.. تعديلات على قانون المرور والنقل النهري لخدمة المواطنين وتعظيم الموارد

في خطوة جديدة تستهدف تحسين خدمات النقل للمواطنين وتطوير المرافق العامة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة في قطاع النقل.

ترخيص سيارات "الميني فان" 7 راكب بالمدن الجديدة

أقر المجلس تعديل نص المادة (4) بند (3) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بما يسمح بترخيص سيارات "الميني فان" 7 راكب لنقل الركاب داخل المدن العمرانية الجديدة، بدلًا من اشتراط 8 ركاب.

ويأتي القرار استجابة لطبيعة السوق التي يغلب عليها هذا النوع من السيارات، وضمان استمرار الخدمة للمواطنين في المدن الجديدة ذات الامتداد العمراني الواسع، عبر وسائل حضارية آمنة ومنضبطة.

تعديل قانون النقل النهري لتعظيم الاستفادة

كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث المنظومة، وتعظيم مواردها بما يساهم في تحسين الخدمات العامة وتحقيق أقصى استفادة من النقل النهري كأحد المكونات الأساسية لشبكة النقل المتكاملة.

رؤية متكاملة لخدمة المواطن

تأتي هذه التعديلات ضمن توجه الدولة نحو إرساء شبكة نقل حضارية ومستدامة، تحقق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من موارد النقل المختلفة، بما يواكب خطط التنمية الشاملة.