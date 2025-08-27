رئيس الوزراء: لقاءات مع رؤساء تحرير الصحف للاستماع لآرائهم فى تطوير الإعلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 أغسطس 2025 07:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم عقد لقاءات الفترة المقبلة مع رؤساء تحرير الصحف ومقدمي البرامج للاستماع لوجهة نظرهم فى مجال تطوير الإعلام.

وكان قد أكد رئيس الوزراء متابعة تنفيذ ما وجه به رئيس الجمهورية بشأن وضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، وذلك من خلال الاستعانة بجميع الخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وبما يمكنه من أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة، والجمهورية الجديدة.