نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة القاهرة يشارك في اجتماع لجنة جوائز التميز الداخلي للجامعات الحكومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، في اجتماع لجنة جائزة التميز الداخلي لجامعة القاهرة في دورتها الأولي المؤهلة للتقدم لجائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك بقاعة أحمد لطفي السيد.

حضر الاجتماع السفير هشام بدر المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مني هجرس الأمين العام المساعد للمجلس الأعلي للجامعات، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة هيرتفورد شاير، والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا السابق، والدكتور محمد عبد ربه عميد معهد الانتاجية والجودة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والأستاذة سهي سعيد المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتور أحمد صديق مدير التقييم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومي، وعدد من ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفريق عمل الجائزة من جامعة القاهرة، والسادة المقيمين للتقيميات المكتبية والزيارات الميدانية.

وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالحضور داخل جامعة القاهرة العريقة، مؤكدًا أهمية جائزة مصر للتميز الحكومي وأن مشاركة جامعة القاهرة للمرة الأولى في جائزة التميز الداخلي للجامعات المصرية تعكس التزامها بالتحسين المستمر وترسيخ ثقافة الجودة والابتكار واستشراف المستقبل والحوكمة، تأكيدًا لدور الجامعة في تحقيق رؤية مصر 2030.

ووجه رئيس جامعة القاهرة الشكر للدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء لجنة التحكيم، وممثلي وزارة التخطيط لجائزة التميز الحكومي لجهودهم المبذولة على مدار الأشهر الماضية.

ومن جانبه، قال السفير هشام بدر المشرف العام علي جائزة مصر للتميز الحكومي، إن الجائزة تمثل رحلة متواصلة ومستمرة من التميز وتستهدف تحسين الخدمات داخل مصر وتحقيق التنافس الاقتصادي، موجهًا الشكر للدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة لحرصه على تطبيق منظومة التميز الحكومي داخل الجامعة وهو مايؤكد التزام الجامعة بنشر ثقافة التطوير المؤسسي، مؤكدًا حرص إدارة الجائزة على تعزيز التميز المؤسسي داخل الجامعات لكونها ركيزة أساسية لتطوير المجتمع، وتقدم الدعم الكامل للجامعات من أجل تحقيق الريادة ليصبح لها مردودًا إيجابيًا في بناء القدرات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي ولتصبح نقطة إنطلاق لتكوين فرق عمل لإدارة الجائزة داخليًا.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة مني هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلي للجامعات، إلي دور جامعة القاهرة في دعم ملف التميز الحكومي بإعتبارها الجامعة الأم بمصر وأن التميز هو رحلة مستمرة لا تنتهي ومحطة لإنطلاق التطوير بشكل مستمر، والعمل علي اكتشاف الكوادر الجديدة المتميزة، مثمنة جهود فرق العمل داخل جامعة القاهرة علي مدار الفترة السابقة.

وخلال كلمتها، أشادت الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بدعم رئيس الجامعة لكافة متطلبات الجائزة وتذليله كافة الصعوبات التي واجهت فرق العمل، مشيرًة إلى أن العمل استمر على مدار أربعة أشهر وتم تدريب ٦٠ مُقيما مكتبيا وميدانيا، لافتًة إلى أن الجائزة سوف تصبح ثقافة موجودة داخل جامعة القاهرة.



وأوضحت الأستاذة سهي سعيد المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، أن جامعة القاهرة تواجدت علي المنصة منذ أول دورة للجائزة واستمر تواجدها على مدار ٤ دورات من خلال كلية الطب، مثمنة حرص الجامعة على الاهتمام بملف الجائزة من خلال إدارتها الواعية والرشيدة، وقيامها بتطوير قدرات الأفراد وتدريب فرق العمل لإدارة الجائزة الداخلية، لافتًة إلى تدريب فردين من داخل كل كلية على أعلى المعايير ليصبحوا سفراء التميز ومسئولين عن ملف كلياتهم ويتولوا تدريب زملائهم داخل كل كلية.

وقال الدكتور أحمد صديق مدير التقييم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومي، إن جامعة القاهرة نجحت في تدريب العنصر البشري من أجل العمل على النهوض بمستوي كليات الجامعة، مشيدًا بجهود فريق العمل لإنجازهم العديد من المهام خلال فترة زمنية محددة، وموجهًا الشكر لفريق جائزة مصر للتميز الحكومي.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة دينا يسري مدير مشروع الجائزة الداخلية بجامعة القاهرة، عرضا توضيحيا حول أعمال الجائزة وعرض أبرز الاحصائيات، حيث استعرضت مراحل مشروع الجامعة وتدريب فرق عمل الجائزة، وتدريب 26 سفيرا، 22 مقيما معتمدا، بإجمالي أكثر من ١٠٨٠ ساعة تدريبية.

كما قدم الدكتور حازم شرف الدين رئيس فريق التقييم والجودة للجائزة الداخلية بجامعة القاهرة، عرضًا لنتائج تقييم الجائزة الداخلية "فئة الكليات"، أعقبها مناقشات لجنة التحكيم.

وخلال الاجتماع، أهدى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، درع الجامعة للسفير هشام بدر ولأعضاء لجنة التحكيم، كما قام بتكريم فرق عمل الجائزة مشيدا بجهودهم وأدائهم المتميز.