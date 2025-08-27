نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة: عفو رئاسي جديد بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر مع عدد من المحكوم عليهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص الدولة على إعلاء قيم التسامح وفتح آفاق جديدة أمام المحكوم عليهم لبدء حياة أفضل، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2025.

تكريم لذكرى النصر وبعث لرسالة إنسانية

جاء القرار ليعكس البعد الإنساني والاجتماعي الذي تحرص القيادة السياسية على ترسيخه، حيث تتزامن مناسبة العفو مع الذكرى المجيدة لنصر أكتوبر، الذي يمثل رمزًا للفداء والتضحية والانتصار على التحديات.

دمج المحكوم عليهم في المجتمع

العفو الرئاسي يمنح المفرج عنهم فرصة للاندماج في المجتمع من جديد، وفتح أبواب العمل والإنتاج أمامهم، بما يحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويُعد خطوة عملية لإعادة بناء حياتهم على أسس سليمة بعيدًا عن أجواء العقوبة.

الدولة تؤكد التوازن بين العدالة والرحمة

يأتي القرار في إطار السياسة المتبعة لتحقيق التوازن بين تطبيق أحكام القانون وتحقيق العدالة، وبين البعد الإنساني الذي يرسخ قيم التسامح والعفو، بما ينسجم مع روح الدستور المصري ويعزز الثقة بين المواطن والدولة.