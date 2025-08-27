نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ”الوطنية للصحافة” تبحث تطوير الإصدارات الأجنبية للأهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناقش المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مع مجلس تحرير الأهرام إبدو والبوابة الفرنسية، برئاسة نيفين كامل رئيس التحرير، سُبل تطويرها وتحديث إدارتها، بما يواكب متغيّرات العصر.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار خطتها لتطوير الإصدارات الناطقة باللغات الأجنبية.

وخلال اللقاء أعرب مجلس تحرير الأهرام ابدو عن تقدير لإتاحة الفرصة لعرض أبرز التحديات التي تواجه العمل.

حضر الاجتماع: الكاتب الصحفي علاء ثابت وكيل الهيئة، والكاتب حمدي رزق عضو الهيئة، والكاتب عمرو الخياط عضو الهيئة، والدكتور أحمد مختار مستشار الهيئة لشؤون الاستثمار.

وكان المهندس عبدالصادق الشوربجي قد التقى الأسبوع الماضي مع مجلس تحرير الأهرام ويكلي والبوابة الإنجليزية، برئاسة عزت إبراهيم رئيس التحرير في نفس الإطار.