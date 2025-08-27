نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مجلس الوزراء في اجتماعه الـ55 برئاسة مدبولي.. قرارات استراتيجية تمس النقل والطاقة والتعليم والتنمية بسيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعديل في قانون المرور لخدمة المدن العمرانية الجديدة

وافق مجلس الوزراء على تعديل نص المادة (4) بند (3) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بما يسمح بترخيص سيارات "الميني فان" 7 راكب لنقل الركاب داخل المدن العمرانية الجديدة بدلًا من اشتراط 8 ركاب، وذلك لضمان استمرار الخدمة للمواطنين بوسائل حضارية وآمنة.

تطوير النقل النهري وتعظيم الموارد

كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، في إطار خطة الدولة لتحديث المنظومة وتعظيم الاستفادة من مواردها.

دعم مشروعات الطاقة الخضراء والربط الكهربائي مع الأردن

أقر المجلس مشروع قرار بشأن خطاب التفاهم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتمويل دراسة جدوى رفع قدرة خط الربط الكهربائي مع الأردن إلى 2000 ميجاوات، بما يعزز تبادل الطاقة مع الدول العربية.

عفو رئاسي بمناسبة ذكرى أكتوبر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر.

تعديل مسمى "كلية علوم البحار" بجامعة الغردقة

قرر المجلس تعديل مسمى "كلية علوم البحار والمصايد" ليصبح "كلية العلوم"، بما يتيح التوسع في التخصصات الأكاديمية ودعم فرص التوظيف لخريجي الكلية.

تقرير شامل عن جهود تنمية سيناء

اطلع مجلس الوزراء على تقرير الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، متضمنًا المشروعات القومية في شمال وجنوب سيناء، منها:

مشروع خط السكة الحديد (بئر العبد/ العريش/ طابا).

إدراج شرم الشيخ كأول مدينة خضراء في شبكة ICLEI العالمية.

افتتاح مشروعات ثقافية وخدمية متعددة بشمال سيناء.

الإعلان عن إنشاء أول مزرعة رياح في سيناء.

تكريم الشهداء والمصابين

أضاف المجلس عددًا من مصابي العمليات الإرهابية والأمنية إلى صندوق تكريم الشهداء، ورفع نسبة العجز لأحد الضباط بالقوات المسلحة بناءً على قرار اللجنة القضائية العليا.

تعاون مصري – إيطالي في التعليم الفني

وافق المجلس على بروتوكولي تعاون مع المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية وأكاديمية نوفا الإيطالية، لإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية متخصصة في الصناعات الدوائية، والأسمدة، والألومنيوم.

اتفاقيات بترولية جديدة

تمت الموافقة على اتفاقيتين للبحث عن البترول والغاز في منطقتي غرب خير بالصحراء الشرقية ودسوق بدلتا النيل.

إنشاء جامعة "شرق العاصمة" الخاصة

وافق المجلس على إنشاء جامعة خاصة بمدينة المستقبل بالهايكستب، تحت مسمى "جامعة شرق العاصمة"، لتضم كليات متنوعة تشمل الطب، الصيدلة، الهندسة، الإعلام، والفنون.

مشروعات الكهرباء بالشراكة مع القطاع الخاص

إقرار استكمال إجراءات قانون منح التزام تطوير وتشغيل محطة محولات S13 بالعاشر من رمضان لصالح شركة كهرباء فيوتشر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

منصة يابانية للبرمجة والذكاء الاصطناعي للثانوي

وافق المجلس على تعاقد وزارة التعليم مع شركة يابانية لتوفير منصة (QUREO) لطلاب المرحلة الثانوية، لتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي وفق أحدث المعايير العالمية.