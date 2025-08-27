نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تنظّم ندوات بـ(1544)مسجدًا لترسيخ التسامح والتعايش مع الآخر بالتعاون مع الأزهرالشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت وزارة الأوقاف المصرية، بالتعاون مع الأزهر الشريف، ندوات علمية ضمن فعاليات برنامج "المنبر الثابت"، تحت عنوان:

"صحيفة المدينة وترسيخ مبدأ التسامح والتعايش مع الآخر"، وذلك عقب صلاة العشاء، بـ(١٥٤٤) مسجدًا في مختلف محافظات الجمهورية.

وشارك في الندوات عدد من علماء الأوقاف والأزهر الشريف، حيث تناولوا أهمية ترسيخ قيم التسامح والتعايش مع الآخرين كجزء من الثقافة الإسلامية القويمة، مؤكدين أن الإسلام يدعو إلى الاحترام المتبادل والعيش المشترك بسلام، ويركز على مراعاة حقوق الناس، والابتعاد عن التعصب والتطرف، بما يوطد الوحدة الوطنية، ويقوي الروابط الاجتماعية.

وأوضح السادة العلماء أن صحيفة المدينة تُعد أول وثيقة أرست أسس التعايش السلمي بين مختلف فئات المجتمع في الدولة الإسلامية، وما زالت تمثل نموذجًا رائدًا يُحتذى به في مواجهة تحديات العصر. كما أكد المشاركون أن بناء مجتمع متسامح ومتعايش يُسهم في ترسيخ القيم الإنسانية، ويشجع التعاون بين كافة أطياف المجتمع، ويُعد ركيزة أساسية في تكوين الشخصية الوطنية الواعية فكريًا والمنضبطة سلوكيًا.

وتأتي هذه الندوات في إطار جهود وزارة الأوقاف لترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، والتصدي للقضايا المجتمعية المعاصرة، برؤية دعوية وسطية تُعزّز الوعي السلوكي، وتُسهم في بناء مجتمع متماسك ومتسامح.