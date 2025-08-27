الجامعة العربية تؤكد حرصها على مواصلة العمل والتنسيق مع منظمة شنغهاي بما يلبى مصلحة الدول الاعضاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 أغسطس 2025 03:32 مساءً -

أكد الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون السياسية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، حرص الجامعة على مواصلة العمل والتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي، بما يلبي مصلحة وشواغل الدول الأعضاء بالمنظمتين.

جاء ذلك خلال لقاء السفير خالد منزلاوي، مع أحمد سعيد مر زاده نائب الأمين العام لمنظمة شنغهاي، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وأكد الجانبان، ضرورة التنسيق بين القطاعات ذات الاختصاص في المنظمتين لفتح آفاق جديدة وتنفيذ أنشطة تعاون تخدم المصالح المشتركة.

وشهد اللقاء مناقشة الخطوات العملية لتنفيذ مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة شنغهاي للتعاون، والتي وقعت بتاريخ 15 سبتمبر 2022 ، على هامش قمة منظمة شنغهاي التي عُقدت بمدينة سمرقند في أوزبكستان، وذلك بهدف تعميق التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الأمن والاستقرار، الصحة والأمن الوبائي، الثقافة والعلوم والتنمية الاجتماعية، التجارة والاقتصاد وغيرها.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا على الساحة الدولية والإقليمية، لاسيما آخر المستجدات في الشرق الأوسط.

جدير بالذكر ان منظمة شنغهاى ،هى منظمة أمنية دولية سياسية واقتصادية أوراسية ، تأسست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 1996 من قبل جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي وقيرغيزستان وطاجيكستان وكازاخستان بهدف بناء الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء، ونزع السلاح في المناطق الحدودية، وتشجيع التعاون الإقليمي تحت اسم "خمسة شنغهاي"