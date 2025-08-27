نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تعلن عن فتح باب التقدم لبرنامج مشروعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التقدم إلى برنامج " مشروعي بدايتي "، أحد أهم برامج دعم مشروعات تخرج طلاب السنوات النهائية بالجامعات المصرية، وذلك للعام الدراسي 2025/2026، والمقدم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتورة مايسة محمد نبيه مدير مجمع الابداع والبحث العلمي، والدكتور محمد الموصلي مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (التايكوTICO-) بجامعة حلوان.



ويدعم البرنامج طلاب الكليات العملية في جميع التخصصات، ولا يقتصر فقط على كليات الهندسة والعلوم، بل يشمل مجالات متنوعة مثل: الديكور، الرسوم المتحركة، الألعاب الإلكترونية، صناعة البرمجيات، إنترنت الأشياء، الإلكترونيات، الروبوتكس، التكنولوجيا الخضراء، الطاقة، المياه، اللوجستيات، الصناعات البترولية، الصناعات الغذائية، الصناعات الحرفية، وتدوير المخلفات.

حيث تولي جامعة حلوان اهتمامًا كبيرًا بدعم الإبداع والابتكار بين طلابها، من خلال المشاركة في البرامج والمبادرات التي تشجع على تحويل الأفكار والمشروعات البحثية إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ. وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص الجامعة على تعزيز قدرات طلابها، وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل، بما يسهم في تخريج أجيال قادرة على المنافسة والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وتم تعديل قيمة الدعم المالي وفقًا لقرارات مجلس الأكاديمية، ليُصبح:

• 20 ألف جنيه للمشروع الفردي / 100 الف جنيه لجروب طلابي أقصى عدد 5 طلاب

http://forms.asrt.sci.eg/gp2025

• 100 ألف جنيه كحد أقصى للمشروعات الجماعية / مشروعات مجمعة (Clusters): مخصصة للهيئات والجامعات فقط،

http://forms.asrt.sci.eg/gp2025/default2.aspx

وتشمل المشروعات الفردية والمجمعة هذا العام مجالات استراتيجية مثل: حياة كريمة، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمية، علوم الفضاء، تعميق المكون المحلي، المركبات ذاتية القيادة، الأجهزة الطبية التعويضية، التكنولوجيات العميقة، الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا الحيوية الزراعية والطبية.

ويستمر التقديم، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للأكاديمية حتى ٣١ اكتوبر للمشروعات الفردية، و٣٠ سبتمبر للمشروعات المجمعة للجامعات والهيئات.



يجب ملئ هذا النموذج بغرض متابعة النتائج مع الباحثين:

https://forms.cloud.microsoft/r/5gaSvCmSYp