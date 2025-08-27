نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس حار واضطراب في الملاحة البحرية.. العظمى بالقاهرة 34 درجة غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الخميس 28 أغسطس 2025، طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

شبورة مائية على الطرق

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، أنه من المتوقع تكوّن شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

اضطراب بالملاحة البحرية

تشهد السواحل الشمالية الغربية اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية خاصة عند سواحل مطروح، العلمين، الإسكندرية وبلطيم، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 30 و50 كم/س، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر.

كما تتأثر بعض المناطق من سواحل خليج السويس برياح تتراوح سرعتها بين 40 و60 كم/س مع ارتفاع الأمواج ما بين 2 و3 أمتار.

فرص سقوط أمطار

ومن المتوقع غدًا سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق من حلايب وأبو سمبل وجنوب الوادي الجديد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

القاهرة الكبرى: العظمى 34° والصغرى 25°.

الإسكندرية: العظمى 31° والصغرى 23°.

مطروح: العظمى 30° والصغرى 23°.

سوهاج: العظمى 38° والصغرى 25°.

قنا: العظمى 40° والصغرى 27°.

أسوان: العظمى 40° والصغرى 28°.