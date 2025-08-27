نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجواء ودية تجمع الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد على مائدة إفطار بمدينة العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة العلمين الساحلية أجواء ودية وأخوية جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تناولا وجبة الإفطار في أحد مطاعم المدينة، في لقاء يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وداع رسمي في مطار العلمين الدولي

كان الرئيس السيسي قد ودّع صباح اليوم الشيخ محمد بن زايد في مطار العلمين الدولي، وذلك في ختام زيارة أخوية قام بها رئيس دولة الإمارات إلى مصر، زيارة تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون والتشاور المستمر بين القيادتين بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

تقدير متبادل للعلاقات المصرية الإماراتية

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره البالغ للشيخ محمد بن زايد، مشيدًا بما تمثله العلاقات المصرية الإماراتية من ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.



ومن جانبه، عبّر الشيخ محمد بن زايد عن شكره للرئيس السيسي وللشعب المصري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والإمارات تشهد تطورًا متواصلًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يعكس وحدة المصير والرؤية المشتركة تجاه التحديات الإقليمية والدولية.

العلمين.. وجهة دبلوماسية بارزة

تحولت مدينة العلمين الجديدة إلى منصة بارزة للقاءات القادة والزعماء العرب، بما تمتلكه من مقومات سياحية وبنية تحتية متطورة جعلتها مركزًا لاستضافة الفعاليات واللقاءات الكبرى، وهو ما يعزز مكانتها كأحد الرموز الجديدة لمصر الحديثة.