نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسى يستقبل نواف سلام ويؤكد دعم مصر لجهود لبنان في استعادة الاستقرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى جانب سفيري البلدين.

الرئيس السيسي يشيد بخطوات الحكومة اللبنانية

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى رحّب برئيس الوزراء اللبناني في زيارته الأولى إلى مصر منذ توليه رئاسة الحكومة، مشيدًا بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية خلال الأشهر الماضية لإعادة انتظام مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

كما أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لجهود الدولة اللبنانية في استعادة الاستقرار والانطلاق في مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، مشددًا على ضرورة استمرار الدولة اللبنانية في بذل كل الجهود اللازمة لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته الداخلية ووحدته الوطنية.

مصر تؤكد دعمها لمؤسسات الدولة والجيش اللبناني

أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى أكد موقف مصر الثابت والداعم لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات المصرية المكثفة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لضمان استقرار لبنان، والتأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان.

كما شدد الرئيس على أهمية دعم المجتمع الدولي لمؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، لتمكينه من أداء مهامه الوطنية على الوجه الأمثل.

نواف سلام يشكر مصر ويستعرض أولويات الحكومة اللبنانية

من جانبه، أعرب الدكتور نواف سلام عن بالغ شكره وتقديره للرئيس السيسي، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه مصر للبنان، والذي يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما استعرض رئيس الوزراء اللبناني أولويات حكومته خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها تعزيز التعاون مع الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، مشيرًا إلى التحضيرات الجارية لعقد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان، المقرر انعقادها في القاهرة في وقت لاحق من العام الجاري.

توافق مصري لبناني حول القضايا الإقليمية

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضًا مستجدات عدد من الملفات الإقليمية، حيث تم التأكيد على تطابق المواقف المصرية واللبنانية تجاه تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

كما جرى التوافق على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لإيجاد حلول سياسية وسلمية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، مع التأكيد على احترام سيادة هذه الدول ووحدة أراضيها.

مواصلة التنسيق بين القاهرة وبيروت

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر ولبنان، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.