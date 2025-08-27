نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تطلق اللقاء التوعوي لشرح نظام البكالوريا المصرية والثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أطلقت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اللقاء التوعوي الأول بين نظام البكالوريا المصرية والثانوية العامة إطار توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بنشر الوعي بنظام البكالوريا المصرية والثانوية العامة، وتمكين الطلاب من اتخاذ قرارات واعية تتوافق مع ميولهم ورغباتهم في ضوء رؤية مصر 2030،.

جاء اللقاء برعاية الدكتورة همت أبو كيلة وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، وأحمد شعبان وكيل المديرية، والدكتورة وفاء رضا وكيل المديرية، وبدعم من مجلس أمناء القاهرة برئاسة الدكتور عبدالروؤف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، ممثلًا عنه الدكتور إسماعيل السنوسي رئيس مجلس أمناء الإدارة.

وأقيم اللقاء بمجمع مدارس الملك فهد التابع لإدارة غرب مدينة نصر، بحضور عدد من قيادات الإدارة وأولياء الأمور والطلاب والمهتمين بالعملية التعليمية.

واستهلت مدير المديرية اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكدة أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بجميع الإدارات التعليمية لنشر الوعي وتوفير أقصى درجات الشفافية والتوجيه للطلاب وأولياء أمورهم.

وأوضحت أن الطالب وولي الأمر هما أصحاب القرار في اختيار النظام المناسب، ولا يوجد أي إلزام من الوزارة أو المديرية في هذا الشأن.

وتناول اللقاء توضيح الفروق بين نظام البكالوريا المصرية ونظام الثانوية العامة، وشرح المسارات والتخصصات المختلفة داخل البكالوريا، وكذلك الشعب المتاحة بالثانوية العامة، بما يساعد الأسر على اتخاذ القرار الصحيح وفق ميول الطلاب وقدراتهم.

وأكد أحمد شعبان وكيل المديرية أن الهدف من هذه اللقاءات هو توضيح الرؤية أمام أولياء الأمور، وتمكين الطلاب من اتخاذ قرارات مدروسة وواعية بما يتناسب مع مستقبلهم الدراسي.

فيما أشارت الدكتورة وفاء رضا وكيل المديرية إلى أن هذه اللقاءات تعد خطوة مهمة في مسيرة تطوير التعليم وتقديم أفضل الفرص التعليمية لجميع الطلاب بما يضمن لهم مستقبلًا مشرقًا.

كما شدد الدكتور إسماعيل السنوسي على أهمية هذه اللقاءات لضمان عدالة الاختيار بين النظامين وتوفير مستوى تعليمي أفضل للطلاب.

واختُتم اللقاء بفتح باب الحوار مع أولياء الأمور والطلاب والرد على جميع التساؤلات والاستفسارات.